Middle school announces fourth-quarter honor roll

By Anjelica Gallegos | Pagosa Springs Middle School

The following Pagosa Springs Middle School fifth-grade students made the fourth-quarter honor roll with a 3.5 to 3.99 cumulative GPA: Elias Becker Sweden, Camellia Bellina, Kiana Bennett, Kenzy Bowdride, Carlie Bridges, Zander Campbell, Kyleah Coss, Chloe Crabb, Keyonnah Daniels-Wesley, Ruby Daugaard, Shiloh Degelman, Miles Dempster, Delilah Dishface, Gavino Dozal-Nevarez, Jemma Flaugh, Kayleen Gonzalez, Esperanza Gutierrez Calvillo, Maddison Hunke, Bixby Hyman, Kadence Inez, Cooper Laner, Avitt Lee-Shaw, Davyn Leiker, Skylar Leiker, Marleigh Lucero, Mia Lucero, Jazmine Martinez, Oliver Mendoza, Ty Mitchell, Lucy Modern, Katalena Ordonez, Vanessa Ramirez, Sofia Sauzameda, Kadence Shawver, Neitzey Shepherd, Journey Sparks, Trent Tator, Jacob Tracy, Micah Tyler, Levi Velarde and Francis Witting.

The following fifth-grade students made the A honor roll with a 4.0 GPA: Adam Candelaria, Olivia Diffey, Eduardo Marinelarena, Asher Smith, Livia Souza, Tuff Terrazas and Jaycee Wallace.

The following sixth-grade students made honor roll with a 3.5 to 3.99 cumulative GPA: Rylan Ash, Marcela Barnas, Treyson Cotts, Jayce Davidson, Veda Deitemeyer, Charmayne DeJesus, Fox Dietsch, Cole Hancey, Kaydence Hibbert, Aliana Hoffschneider, Derek Johnson, Brandt Kerns, Delaney Kirkham, Logan Lamoreaux, Ember Liverett, Brynn Looper, Whiley Lucero, Ahrianna Martinez, Kelsey Matyniak, Jimena Moreno Echavarria, Kairan Munro, Lily Peck, Valeria Pereyra, Laken Pitcher, Bella Postolese, Wayde Sutherland, Marcayle Vigil, Briggs Wilson and Reilly Yates.

The following sixth-grade students made the A honor roll with a 4.0 GPA: Avery Book, Kylie Coleman, Samson Dennis, Alexander Forster, Corinna Galabota, Ward Halterman, Quinn Howard, Raleigh Iverson, Paisley Lister, Alan Renteria, Evelyn Rohwer and Sofia Souza.

The following seventh-grade students made honor roll with a 3.5 to 3.99 cumulative GPA: Zaiden Adams, Ethan Bracken, Riley Culligan, Tyler Dimond, Aubriana Fay, Darria Fiorenza, Laurence LeftHandBull, Katie Lucero, Hunter Martinez, Xavier Martinez, Nayely Mendoza-Montes, Mila Miller, Sara Morse, Peyton Pfeiffer, Angel Ramirez, Isabelle Ratcliff, Ryan Rich, Liam Sherman, Audrina Smith, Weston Sweet, Liana Vega, Molly Washburn, River Wilson and Blakely Woodard.

The following seventh-grade students made the A honor roll with a 4.0 GPA: Mikaila Anderson, Noah Bellina, Ave Bruce, Vivy DavRem, Tristan Harper, Bella Jackson, Reese Jenkins, Kasen Limebrook, Jessica Parker, Sydney Plake, Luke Reynolds, Colby Ross, Gage Sams, Oliver Samu, Gianna Shaeffer, Leela Simpson, Carrington Smith, Nicolas Tator, Avonlea Thomas and Ellie Vining.

The following eighth-grade students made honor roll with 3.5 to 3.99 cumulative GPA: David Albue, Laykyn Baxstrom, Cheyenne Bechhold, Victoria Currier, Trevor Faber, Ximena Garcia, Jeremi Gutierrez, Van Halterman, Deegen Hoffschneider, Taylor Kerns, Connor Kirkham, Lucille Kleckner, Kelly Anne Kubelka, Asher Kurz, Lisette Lescas, Madelynn Mathis, Samuel Munro, Shantee Murphy, Adelaide Oelking, Alihana Perea, Italia Pereyra, Apolonia Pinto, Koen Pitcher, Jaxon Postolese, Alyzia Quezada, Brian Rafferty, Kelly Romero, Richard Russom, Eric Smith and Ayden Sollars.

The following eighth-grade students made the A honor roll with a 4.0 GPA: Marlie Adams, Trinity Angle, James Beaudry, Nile Bollig, Damian Cardenas, Jackson Chaney, Sebastian Coba, Katie Court, Baylee Davis, Leo Dennis, Makaela Denton, Nevaeh Evans, Isabela Forster, Parker Frame, Isaac Hanto, Dawson Iverson, Emma Jackson, Ryder King, Braylon Landry, Aki’chita LeftHandBul, Kaiya Lyons, Sophie Martinez, Kyley Matyniak, Stetson Osborn, Jonathan Rodriguez, Jutin Sewell, YuHuang Su, Gwendolyn Tyler, Reagan Vanatta, Stefani Veleta-Echavarria and Peyton Yates.